Вони рятують тих, хто захищає нас на передовій

Тисячі життів наших воїнів врятували у медзакладах області. Найбільше поранених прийняла лікарня імені Мечникова. За роки війни у її стінах врятували близько трьох тисяч бійців. Про героїв у білих палатах – наш репортаж.

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