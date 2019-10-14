Mіські новини Вони рятують тих, хто захищає нас на передовій 14.10.2019 17:42 Тисячі життів наших воїнів врятували у медзакладах області. Найбільше поранених прийняла лікарня імені Мечникова. За роки війни у її стінах врятували близько трьох тисяч бійців. Про героїв у білих палатах – наш репортаж. https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/10/mechka-1.mp4 Tags: День Захисника України, Дніпро, лікарня Мечникова, міські новини, новини Дніпра Продовжити читання Уперед Вшанували загиблих, подякували живим і майже кілометровою колоною рушили центральним проспектомНазад Історія Героя Інші новини Mіські новини Дужі чоловіки, які приборкують вогонь 14.10.2019 17:56 Mіські новини Історія Героя 14.10.2019 17:54 Mіські новини Вшанували загиблих, подякували живим і майже кілометровою колоною рушили центральним проспектом 14.10.2019 17:37 Mіські новини Масштабна всеукраїнська акція «Ні капітуляції» у Дніпрі 14.10.2019 17:33 Mіські новини Чергове засідання у справі про пограбування заводу НТЗ Інтерпайп відбулося в Індустріальному суді Дніпра 14.10.2019 17:24 Mіські новини Розшукуються присяжні 11.10.2019 17:36