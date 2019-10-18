Ще одна переправа у Дніпрі буквально тріщить по швах

Мова йде про віадук на центральному проспекті лівобережжя – Слобожанському. На пішохідній частині шляхопроводу виявлені провали, а опори конструкції просто розсипаються. Залишає бажати кращого і стан дорожнього покриття. Чи збирається міська влада ремонтувати небезпечну транспортну споруду – з’ясовувала Валерія Бовша.

Частина головної транспортної артерії Лівобережжя – віадук над залізничною колією на Слобожанському проспекті – зараз виглядає ось так. Дорога у вибоїнах, покриття – деформоване від постійного руху фур.

І якщо автовласники призвичаїлися долати такі перешкоди, то іншим учасникам дорожнього руху це завдає чималих незручностей!

Ростислав та Андрій постійно їздять по цьому шляхопроводу. Кажуть: віадук для велосипедистів – справжнє випробування!

Вихід тут лише один, переконані велосипедисти: зробити спеціальну доріжку. Та спершу – відремонтувати дорожнє покриття.

Цей віадук дуже популяр6ний серед пішоходів, та йти по ньому небезпечно. Окрім того, що половину пішохідної зони займають комунікації, тут ще й безліч ям, з якими борються досить цікавим способом: кладуть ось такі дощечки.

Перехожі – обурені! Та робити нічого – це єдина можливість перетнути колії.

Втім проблема значно глобальніша, переконують експерти. Погане дорожнє покриття – то лише верхівка айсбергу.

Вигляд колон насправді шокує! За словами спеціаліста, більша частина вже навіть не підлягає ремонту. Врятувати віадук може тільки їхня негайна заміна.

Також заміни потребує частина ригелей та балок. І це не дивно – шляхопровід будували у два етапи – у п’ятдесят четвертому та сімдесятому році минулого століття. З того часу – жодного капремонту. Та надія все ж є. Ось такий проєкт розпорядження мера цього місяця оприлюднила Дніпровська міськрада:

“НАДАТИ ДОЗВІЛ НА ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ШЛЯХОПРОВОДІ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ НА ПРОСПЕКТІ СЛОБОЖАНСЬКИЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ШЛЯХОПРОВОДУ З 28 ЖОВТНЯ 2019 р. ПО 28 СІЧНЯ 2020 РОКУ”

Та чи дійсно об’єкт закриють на ремонт – наразі невідомо. Міська влада коментувати ситуацію з віадуком на Слобожанському проспекті відмовляється. Принаймні до засідання виконкому, де й мають затвердити розпорядження. Станеться це наступного вівторка. Також поки що не розголошують вартість запланованих робіт – відомо лише, що зараз проводять тендер.