Вантаж, що рятує життя

До Дніпра приїхала перша партія гуманітарної медичної допомоги зі США. У пакунках – вкрай необхідні витратні матеріали. Переговори про їх постачання вели ще минулого року і от нарешті чотири сотні пакунків із медичним приладдям потрапили до наших лікарень. Враження медиків – у сюжеті наших кореспондентів.

Тонометри та гінекологічні набори, шприці, катетери, халати, маски та милиці. Це далеко не весь перелік того, що отримали дніпровські медики від американських волонтерів. Загалом – більше чотирьох сотень пакунків.

Про постачання медичної допомоги ще 2018-го під час робочого візиту до міста Рочестер, штат Нью-Йорк домовився міський голова Дніпра Борис Філатов. Витратні матеріали надала українська діаспора в США. А низка благодійних організацій допомогли їх доставити.

Вантаж розподілили між 6-тьма лікарнями міста – це четверта, 16, 6, 9, 2 та 12-та. Лікарі сподіваються, допомоги вистачить принаймні на 3 місяці. В міськраді ж додають: це тільки перший етап співпраці із американськими волонтерами. Далі – ще декілька поставок витратних матеріалів та навіть медобладнання.

Також у планах – обмін досвіду між лікарями. Американські хірурги вже висловили готовність оперувати у Дніпрі.