Замість зали офіційних делегацій – кімната для військових пасажирів

На центральному залізничному вокзалі Дніпра запрацювала зала очікування для учасників ООС. Там є все необхідне, аби бійці могли перевести подих в очікуванні танспорту. Подробиці – далі у сюжеті.

Зала для учасників ООС розташувалася на першому поверсі вокзалу станції Дніпро. Про неї ще знають не всі військові, яким доводиться подорожувати цим маршрутом. Та відвідувачів чимало – за перший тиждень роботи – більш як сімдесят!

Нещодавно це були приміщення для зустрічі поважних гостЕй – офіційних делегації та високопосадовців. Зараз – все в розпорядженні військових. Тут одразу кілька кімнат: безпосередньо зала очікувань, кухня та вбиральня з душовою та пральнею.

Зала очікування облаштована м’якими диванами, журнальними столиками, телевізором і шафою з книгами та настільними іграми.

У господарській кімнаті – праска і дошка. В кухні – все необхідне для прийому їжі. Від мікрохвильовки до кавового апарату. Затишно як вдома. Це саме те, що потрібно нашим захисникам, кажуть волонтери.

Всі військовослужбовці проходять тут реєстрацію. Приймають їх і разом з родинами. Щоб скористатися кімнатою необхідно мати при собі відповідні документи.

Наразі на вокзалі продовжує працювати і волонтерський пункт, відкритий ще у дві тисячі п’ятнадцятому. Та тільки-но всі дізнаються про кімнату відпочинку – його закриють. Волонтери ж продовжать допомагати бійцям вже у новому місці.