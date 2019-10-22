Чергову наливайку – під корінь

Інспекція з благоустрою міста продовжує виявляти незаконні заклади, які торгують алкоголем. Один з них комунальники відшукали у Придніпровську. Хоча орендар приміщення запевняє – усі документи є і взагалі – це повноцінне кафе. Тож на чиєму боці правда – дізнавались наші журналісти.

Ось так, вельми гостинно, зустрічає журналістів продавчиня закладу, де, як підозрюють, незаконно торгують алкоголем. Жінка одразу викликає хазяїна. Однак першим прибігає розлючений орендар приміщення.

Мало того, що власника розважального закладу звинувачують у незаконному продажі спиртних напоїв – ще інкримінують захоплення міської землі. На ділянці він облаштував паркан та столики. Комунальники безжалісно беруться за газові горілки.

Власник буквально вибухає у пориві гніву.

До нього приєднується й хазяїн самого приміщення. Чоловік запевняє – ніякого попередження від міськради не отримував.

Та у департаменті благоустрою запевняють – їхні дії законні. Адже є рішення виконавчого комітету.

На рахунку комунальників тільки за цей рік вже двадцять шість виявлених наливайок. Загалом за весь час, що триває боротьба з незаконними закладами, які реалізують алкоголь – припинено роботу майже ста тридцяти яток.