Mіські новини Понад триста мільйонів гривень 23.10.2019 15:38 Таку суму очікують з бюджету міста на ремонт автошляхів Дніпра у наступному році. А поки – триває ремонт понад півтори сотні доріг. Пріоритет – основні магістралі міста. На одній з таких вулиць побував наш Артем Россінський. https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/10/dorogi.mp4 Tags: Дніпро, дороги, ремонти Продовжити читання Уперед Більша частина дітей в Дніпрі не вакциновані від поліомієліту Інші новини Mіські новини Більша частина дітей в Дніпрі не вакциновані від поліомієліту 23.10.2019 15:36 Mіські новини Відбулася чергова сесія міської ради 23.10.2019 15:34 Mіські новини У Дніпрі може з’явитись вулиця Академіка Георгія Дзяка 23.10.2019 15:32 Mіські новини Щасливий порятунок 23.10.2019 15:27 Mіські новини Історія дивовижного порятунку шляхетного птаха 23.10.2019 15:25 Mіські новини Україна – в полоні чадного газу 22.10.2019 17:07