Понад триста мільйонів гривень

Таку суму очікують з бюджету міста на ремонт автошляхів Дніпра у наступному році. А поки – триває ремонт понад півтори сотні доріг. Пріоритет – основні магістралі міста. На одній з таких вулиць побував наш Артем Россінський.

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