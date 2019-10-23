Понад триста мільйонів гривень

23.10.2019 15:38

Таку суму очікують з бюджету міста на ремонт автошляхів Дніпра у наступному році. А поки – триває ремонт понад півтори сотні доріг. Пріоритет – основні магістралі міста. На одній з таких вулиць побував наш Артем Россінський.

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