Цирк на сцені оперного

24.10.2019 18:11

Прем’єрою 46-го творчого сезону академічного театру Опери та балету стане оперета. Виставу за назвою “Містер Ікс” готує уся трупа. Чим постановники вирішили здивувати глядачів у відомій історії про принцесу цирку та містера Ікс, дізнавалася наша кореспондентка.

Оксамитовий голос соліста оперної трупи Олександра Сергєєва, прозоре сопрано Олени Бокач – те заради чого на виставу прийде більша частина глядачів. Решта – зацікавиться тим, як в оперному втілили оперету. І це інтрига. Хоча режисерка-постановниця проти загадок.

Але сюрприз готує художній керівник постанови. Каже, на сцені не завжди буде звична картинка. Диригент налаштований представити перш за все прекрасну музику Імре Кальмана. Оркестр в цій опереті один з головних героїв. Саме музика повинна зачаровувати й диктувати настрій у кожній сцені.
Крім чистої музики, сольних арій, у виставі багато справжніх циркових виходів, танців, діалогів та монологів.

До того ж оперні солісти чимало попрацювали, щоб віртуозно танцювати.
Постановники сподіваються, що блискучою, як того потребує жанр, виставу зробить саме глядач. Своїми оплесками й зацікавленістю у старій й відомій всім інтризі.

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