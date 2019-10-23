Відбулася чергова сесія міської ради

Сесія міськради проходить без Бориса Філатова. Він разом з іншими мерами та главами ОТГ у Києві. Там тривають консультації з прем’єр-міністром та членами уряду щодо бюджету 2020. Та депутати у Дніпрі теж часу не гають. Розглянули земельні питання, прийняли у комунальну власність міста гуртожиток, розширили перелік нерухомості для приватизації. А ще проголосували за виділення субвенції для Дніпровської політехніки. ці кошти мають допомогти вишу впоратися з наслідками аварійної ситуації, що склалася із гуртожитком.

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