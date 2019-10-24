Mіські новини Безкоштовне обстеження для героїв 24.10.2019 18:12 Пів сотні військових разом з рідними сьогодні пройшли огляд у лікарні імені Мечникова. Приймали їх майже тридцять фахівців різних напрямків. Для максимального комфорту пацієнтам навіть виділили окремий поверх. На місці побували і наші кореспонденти. https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/10/mechka-2.mp4 Tags: АТО, військові, Дніпро, лікарня Мечникова Продовжити читання Уперед Цирк на сцені оперногоНазад Насильство у сім’ї залишається кричущою проблемою суспільства Інші новини Mіські новини Півтори тисячі замість 800 гривень! 25.10.2019 18:30 Mіські новини Небезпечне тепло 25.10.2019 18:27 Mіські новини Чотирьох підозрюваних у викраденні продукції із заводу Інтерпайп днями затримали правоохоронці 25.10.2019 18:22 Mіські новини 76-у річницю визволення від фашистських загарбників відзначило наше місто 25.10.2019 18:19 Mіські новини Україна переходить на зимовий час 25.10.2019 18:16 Mіські новини Від них залежить життя пацієнта на операційному столі 25.10.2019 18:10