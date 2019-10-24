Безкоштовне обстеження для героїв

24.10.2019 18:12

Пів сотні військових разом з рідними сьогодні пройшли огляд у лікарні імені Мечникова. Приймали їх майже тридцять фахівців різних напрямків. Для максимального комфорту пацієнтам навіть виділили окремий поверх. На місці побували і наші кореспонденти.

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