76-у річницю визволення від фашистських загарбників відзначило наше місто

25 жовтня 1943 року, після запеклої боротьби, тодішній Дніпропетровськ став вільним. В боях загинули понад 5 тисяч бійців. Учасників тих подій залишається все менше. Та нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися зі справжніми героями Другої світової війни.

День визволення від фашистських загарбників мешканці Дніпра традиційно відзначили біля пам’ятника воїнам сто п’ятдесят другої стрілецької дивізії.

У церемонії взяли участь ветерани Другої світової війни. У супроводі вихованців військового ліцею вони поклали квіти у пам’ять загиблих, які захищали рідну землю.

Серед ветеранів – Іван Пеня. Воював якраз у складі сто п’ятдесят другої стрілецької дивізії. Брав активну участь у визволенні тодішнього Дніпропетровська та форсуванні Дніпра. У той час чоловікові було вісімнадцять років.

Згадує страшні події і 96-річний Андрій Юрчук. Ветеран пройшов всю війну, святкував перемогу у Берліні. У сорок третьому виконував бойове завдання у тилу ворога неподалік нашого міста.

Наразі у Дніпрі залишилося всього лише чотири сотні учасників Другої світової війни. Міська влада намагається підтримувати кожного. І сьогодні, до річниці звільнення міста від загарбників, ветерани отримали грошову допомогу – по дві з половиною тисячі гривень.