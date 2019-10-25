Україна переходить на зимовий час

Вніч з суботи на неділю о 4:00 стрілки переводяться на годину назад. Зазвичай час змінюють двічі на рік – у жовтні та березні. Але нещодавно стало відомо – Європа готується відмовитися від такої практики. Тож і в Україні подейкують, що це переведення – останнє. Чи справді змінювати час – немає причин й шкодить здоров’ю – дізнавалася Марина Дуднік.

Зовсім не радіє сезонному переводу годинників студентка Єва. Дівчина каже – кожного разу сприймає це тяжко. Не висипається, відчуває втому та роздратованість. Радіє, що це переведення годинників – останнє.

Насправді, питання ще остаточно не вирішене. Вочевидь, Україна відмовиться від переводу годинників синхронно з країнами ЄС. Євродепутати вже ухвалили таке рішення, воно почне діяти з 21 року. Економісти переконані: то пережиток епохи індустріалізації.

Медики у свою чергу мають статистику про погіршення стану здоров’я населення у перші дні після переводу годинників.

“Перші дві доби після переведення годинників – підвищуються на 20-25% серцево-судинні події.”

Останньою краплею називає переведення годинників психолог. Це погіршує настрій восени, який і без того поганий – через зменшення кількості сонячного світла та вітамінів.

“Це сонячне випромінювання, яке виробляє серотонін, гормон щастя. Буквально вчора стало сутінково – настрій вже не той.”

Типова осіння картина – люди не висипаються, запізнюються на роботу, почуваються роздратованими. При серйозних розладах психоемоційної сфери – треба звертатися до спеціалістів. Комусь вистачить і маленьких радощів життя.

Робить свою справу й загальне негативне налаштування суспільства, коли сумувати восени – стало мало чи не мейнстримом.

Переведення годинників припадає на період, який психологи називають пік осінньої депресії. Але на щастя триває він недовго. Меланхолійні стани добре лікуються підготовкою до новорічних свят.

День невпинно скорочується – із цим нічого не вдіяти. Зараз ми поступово наближаємося до періоду найдовшої ночі.

Якщо переведення годинників, яке відбудеться цієї суботи – дійсно останнє, то Україна житиме у другому часовому поясі.

“Середина дня, найвища точка підйому сонця над горизонтом у нас наступає влітку об 11:20, а взимку о 12:20. Ми майже посередині часового поясу. Нам майже все одно в яку сторону рухатися – до зимового чи до літного часу.”

Зимовий час більше підходить для людей, що рано встають та рано починають працювати. Аби адаптуватися до переводу годинників, радять дотримуватися режиму дня, пити менше кави та більше гуляти, як-от, власне, робить і наша героїня Єва.

Й головний рецепт – вчасно відкладати гаджети та лягати спати.