Чотирьох підозрюваних у викраденні продукції із заводу Інтерпайп днями затримали правоохоронці

Управління стратегічних розслідувань разом зі спецпідрозділом КОРД та прокуратурою Дніпропетровської області, у ході рейду, виявили викрадені з підприємства труби на складі одного із великих металотрейдерів. Таким чином викрито ще один канал незаконного збуту. Своїми діями злочинці завдали збитків компанії щонайменше на півтора мільйона доларів. Деталі – у наступному сюжеті.

Двадцять третього жовтня правоохоронці області виявили ще один незаконний канал збуту готової продукції, вкраденої із заводу Інтерпайп НТЗ. Серед підозрюваних – керівники виробництва підприємства, які підробляли документи та вивозили труби просто з території.

Під час обшуків правоохоронці перевірили також і склади одного з металотрейдерів, де виявили сто тридцять тонн труб. Усього ж через другий канал збуту злочинці вивезли більше тисячі двохсот тонн продукції. Їхня вартість попередньо оцінюється у понад сорок мільйонів гривень. Інтерпайп готовий всіляко допомагати слідчому процесу та домагатиметься покарання усіх винних у крадіжках в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, у червні цього року правоохоронці затримали групу, що за два роки вивезла з території заводу майже дві тисячі тонн труб. Управління економічної безпеки Інтерпайп оцінило збитки у понад два мільйони доларів. Вже відбулося декілька судових засідань. Підозрюваним висунуті обвинувачення у розтраті та привласненні майна в особливо великих розмірах. За ці злочини їм загрожує покарання – до дванадцяти років позбавлення волі.