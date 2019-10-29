У Дніпрі стартував опалювальний сезон

У щасливчиків батареї потеплішали ще з ночі. У мерії вирішили не чекати, поки середньодобова температура протягом трьох днів триматиметься не вище за 8 градусів, й дали відмах тепловикам. За словами міського голови цей початок опалювального сезону — найвдаліший за останні роки. Чому так вважають — розкажемо далі.

Теплову дільницю на вулиці Калиновій цього року модернізували. Насоси 70-х років замінили на сучасні. Встановили обладнання, яке, як сподіваються – дозволить зекономити близько 4,5 мільйонів гривень за опалювальний сезон.

У цьому районі тепло надійшло до домівок та об’єктів соціальної сфери ще учора.

На вівторок у Дніпрі запущені близько шістдесяти відсотків котелень. У “Теплоенерго” отримали паспорти готовності від газовиків ще у вересні.

Міський голова вважає старт опалювального сезону вдалим.

За останні роки міський бюджет інвестував у котельні та їхнє обладнання близько мільярда. А ще 2016-го третина була в аварійному стані.

Також по всьому Дніпру замінили близько шістдесяти кілометрів теплотрас, а утеплили – 180. Міський голова закликав городян звертатися у мерію, якщо у них мережі – у неналежному стані. Й обіцяв розібратися з приводу тарифу на опалення для мешканців Лівого берегу, який зненацька зріс удвічі.

Нагадаємо, раніше опалення у домівки мешканців лівобережжя подавала Придніпровска ТЕС – спрямовуючи по трубах відпрацьовану гарячу воду. Тепер їх обслуговують котельні КП Теплоенерго, що працюють на газі. Відповідно, тариф для населення зріс удвічі. Аргументувати причину такого рішення у міськраді досі не змогли.