У Дніпрі стартував опалювальний сезон

29.10.2019 18:04

У щасливчиків батареї потеплішали ще з ночі. У мерії вирішили не чекати, поки середньодобова температура протягом трьох днів триматиметься не вище за 8 градусів, й дали відмах тепловикам. За словами міського голови цей початок опалювального сезону — найвдаліший за останні роки. Чому так вважають — розкажемо далі.

Теплову дільницю на вулиці Калиновій цього року модернізували. Насоси 70-х років замінили на сучасні. Встановили обладнання, яке, як сподіваються  дозволить зекономити близько 4,5 мільйонів гривень за опалювальний сезон.

У цьому районі тепло надійшло до домівок та об’єктів соціальної сфери ще учора.

На вівторок у Дніпрі запущені близько шістдесяти відсотків котелень. У “Теплоенерго” отримали паспорти готовності від газовиків ще у вересні.

Міський голова вважає старт опалювального сезону вдалим.

За останні роки міський бюджет інвестував у котельні та їхнє обладнання близько мільярда. А ще 2016-го третина була в аварійному стані.

Також по всьому Дніпру замінили близько шістдесяти кілометрів теплотрас, а утеплили – 180. Міський голова закликав городян звертатися у мерію, якщо у них мережі  у неналежному стані. Й обіцяв розібратися з приводу тарифу на опалення для мешканців Лівого берегу, який зненацька зріс удвічі.

Нагадаємо, раніше опалення у домівки мешканців лівобережжя подавала Придніпровска ТЕС  спрямовуючи по трубах відпрацьовану гарячу воду. Тепер їх обслуговують котельні КП Теплоенерго, що працюють на газі. Відповідно, тариф для населення зріс удвічі. Аргументувати причину такого рішення у міськраді досі не змогли.

Tags: , , , ,

Інші новини

Спалах та надпотужний вибух

29.10.2019 18:11

Опалювальний сезон розпочався, а разом з ним — і перші проблеми

29.10.2019 18:02

Безкоштовний медогляд прямісінько у торговельному центрі

29.10.2019 18:00

Без пільг на проїзд

29.10.2019 17:58

Гуртожиток Дніпровської політехніки почав просідати через поверхневі води 

29.10.2019 17:52

Щорічна вакцинація – найкраща профілактика від грипу

28.10.2019 15:50