Спалах та надпотужний вибух

Напередодні вночі мешканців лівобережжя сколихнуло неначе землетрусом. Епіцентр завод “ПОТОКИ” на вулиці Байкальській. Він займається виробництвом олії. Як стало відомо, вибухнув один зі складів підприємства. Полум’я охопило близько двохсот квадратних метрів. І тільки дивом ніхто не постраждав. Наш Єгор Ромахло дізнавався – через що сталася надзвичайна подія та чи є загроза забруднення навколишнього середовища.

Яскравий спалах і небо над Дніпром миттєво стає багряним. На цих кадрах з камери відеоспостереження — момент вибуху. До рятувальників водночас починає надходити сотня викликів. Перелякані мешканці навколишніх будинків — вибігають на вулицю.

На місце аварії прибуло сім пожежних машин та купа швидких. З вогнем боролись майже пів сотні рятувальників. На цих фото видно – епіцентром вибуху став один зі складів. Це підтвердили й надзвичайники. Будівлю площею майже чотири тисячі квадратних метрів буквально розірвало на шматки. Дивом — ніхто не постраждав.

Звідси до епіцентру вибуху – близько п’ятисот метрів. Ближче наразі нікого не підпускають. Однак навіть на такій відстані досі відчутно їдкий запах гару.

Одразу після вибуху керівництво заводу зачинило усі ворота. Охорона пропускала лише рятувальників. Журналістам довелося лишитись за чотириметровим парканом. Місцевим зараз нічого не загрожує, та вони й досі не можуть відійти від шоку.

“Я спала – мене отак наліжку колихнуло. Я подумала, що це землетрус.”

Мешканці знепокоєні: через вибух у повітря могла потрапити шкідлива речовина, що використовується під час виробництва олії — так званий гексан. Та директор підприємства заспокоює: здоров’ю людей, мовляв, нічого не загрожує.

Що саме спричинило вибух — поки невідомо. На підприємстві припускають — усе через збій в автоматичній системі вентиляції. Сама ж макуха, або як її ще називають — шрот — є легкозаймистою, і навіть однієї іскри вистачить аби вона спалахнула. Цієї версії дотримуються й рятувальники.

“Шрот після первинної обробки обробляється спеціальною сумішшю, яка виділяє ще масло з рештків шроту, а шрот становиться такий як суха пил , яка потім при допустимій концентрації може спалахнути та вибухнути.”

У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Керівництво заводу підозрюють у порушенні правил виконання робіт з підвищеною небезпекою.

“Вказана стаття передбачає штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів, виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 3 років.”

На вибух відреагували й у міськраді. Мер Дніпра вважає : підприємство — проблемне. Тим більш до чиновників зі скаргами на забруднення повітря постійно звертаються мешканці сусідніх із заводом вулиць.

Хоч небезпеку на території заводу й ліквідували майже за дві години після вибуху — рятувальники залишились на місці. Наразі там тривають роботи із розбирання завалів.