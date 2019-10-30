Її краса підкорила Україну

Ведуча 11-го каналу Ганна Демішева представляла Дніпропетровщину на конкурсі Mrs. Ukraine World 2019. З Києва Аня повернулася із титулом Mrs Beauty. Як готувалася та чим завдячує своєму успіху — дивіться просто зараз.

Вона встигає усе. Бути мамою двох хлопчиків, бізнес-вумен, дизайнеркою, спортсменкою, співвласницею дитячої художньої школи, учасницею жіночого клубу, просто красунею та чарівною ведучою 11-го каналу.

Нещодавно Аня привезла до Дніпра титул найгарнішої жінки за версією конкурсу MRS. Ukraine World 2019. Його учасниці – леді віком від тридцяти до п’ятдесяти років, успішні у всіх сферах життя.

До самого початку конкурсу, Аня нікому не говорила про свою участь. Адже взагалі сумнівалася у правильності рішення та власних силах. Однак швидко зрозуміла, що цей конкурс – не лише про зовнішність.

“Це сприймається справді як зріст, як можливість показувати власний приклад людям, які хочуть зростати, які хочуть займатися спортом, які хочуть розвиватися, зрощувати гарне покоління. ”

Подолати власні страхи та додати впевненості у собі допоміг саме медійний досвід. Вже два роки Аня з’являється на екранах глядачів 11-го каналу у якості ведучої прогнозу погоди та підсумкового випуску новин.

“Я вважаю, що це, мабуть, найбільший вклад. Тому що не боятися камер, не боятися глядача, не боятися відверто казати про себе. І взагалі, коли я прийшла у медіа, одна була ціль, яку я потрошку вже долаю – бути природною.”

Природні дані, професійний досвід, довга й наполеглива робота над собою – усе це допомогло Ганні Демішевій завоювати титул “Місіс краса” та надихати жінок України бути успішними та прекрасними.