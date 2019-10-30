Її краса підкорила Україну

30.10.2019 16:41

Ведуча 11-го каналу Ганна Демішева представляла Дніпропетровщину на конкурсі Mrs. Ukraine World 2019. З Києва Аня повернулася із титулом Mrs Beauty. Як готувалася та чим завдячує своєму успіху — дивіться просто зараз.

Вона встигає усе. Бути мамою двох хлопчиків, бізнес-вумен, дизайнеркою, спортсменкою, співвласницею дитячої художньої школи, учасницею жіночого клубу, просто красунею та чарівною ведучою 11-го каналу.

Нещодавно Аня привезла до Дніпра титул найгарнішої жінки за версією конкурсу MRS. Ukraine World 2019. Його учасниці  леді віком від тридцяти до п’ятдесяти років, успішні у всіх сферах життя.

До самого початку конкурсу, Аня нікому не говорила про свою участь. Адже взагалі сумнівалася у правильності рішення та власних силах. Однак швидко зрозуміла, що цей конкурс  не лише про зовнішність.

“Це сприймається справді як зріст, як можливість показувати власний приклад людям, які хочуть зростати, які хочуть займатися спортом, які хочуть розвиватися, зрощувати гарне покоління. ”

Подолати власні страхи та додати впевненості у собі допоміг саме медійний досвід. Вже два роки Аня з’являється на екранах глядачів 11-го каналу у якості ведучої прогнозу погоди та підсумкового випуску новин.

“Я вважаю, що це, мабуть, найбільший вклад. Тому що не боятися камер, не боятися глядача, не боятися відверто казати про себе. І взагалі, коли я прийшла у медіа, одна була ціль, яку я потрошку вже долаю  бути природною.”

Природні дані, професійний досвід, довга й наполеглива робота над собою  усе це допомогло Ганні Демішевій завоювати титул “Місіс краса” та надихати жінок України бути успішними та прекрасними.

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