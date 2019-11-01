Бути веганом

Вони сказали рішуче “ні!” – не лише м’ясу, а й усім продуктам тваринного походження. А також виробам зі шкіри, хутра і косметиці, що тестується на тваринах. 1 листопада відзначається міжнародний день вегана. І прибічників, і противників такого способу життя вистачає. І аргументи у всіх свої. Чому люди кардинально змінюють своє життя та чи безпечне веганство – репортаж Вікторії Будзинської.

Артем вже три роки як веган. Він відмовився від м’яса та інших продуктів тваринного походження. Хлопець працює тренером з крос фітнесу. Тож спосіб життя ніяк не заважає йому бути в гарній фізичній формі. Веганом став після одного випадку на попередній роботі.

Як справжній веган, він не носить шкіри та хутра, не відвідує цирки, не користується продукцією, що тестується на тваринах. Артем каже, зараз почуває себе більш здоровим, ніж раніше. Та й раціон його став якіснішим та різноманітнішим.

Основу веганського раціону можна знайти у звичайних супермаркетах. Якщо ж раніше смаколики потрібно було замовляти виключно через Інтернет, зараз відкриваються спеціалізовані магазини.

Не відмовляють собі вегани й у солодощах. Головне, аби вони не містили молока, яєць та масла.

Однак лікарі попереджають – переходити на веганство потрібно з розумом.

Те ж саме стосується й інших продуктів від яких відмовляються вегани.

Загалом, лікарка радить перед переходом на веганство пройти аналізи аби розуміти – як правильно планувати свій раціон.

Практикувати такий спосіб життя лікарка радить не раніше вісімнадцяти років, коли організм вже повністю сформувався.