Сироватка від дифтерії — усього на одну людину

01.11.2019 19:02

Така скрутна ситуація зараз на Дніпропетровщині. Лікарі занепокоєні відсутністю спеціалізованого препарату. Адже лише він допомагає врятувати хворого на цю інфекційну недугу. Дифтерія тим часом крокує Україною — на Закарпатті вже занедужали щонайменше п’ятеро студентів, двоє людей захворіли й в Києві. Владислав Авдієнеко — з подробицями.

Щонайменше п’ятеро хворих та десятеро носіїв на Закарпатті. Дифтерія шириться Україною. На неї вже занедужали двоє киян. Зокрема, третьокласник, що начебто мав усі довідки, проте насправді  був не щеплений. Він контактував із півсотнею людей. Учнів терміново оглядають лікарі, в ліцеї проводять дезінфекцію.

Лікарі б’ють на сполох :за один місяць на дифтерію захворіли майже два десятки людей. А лікувати їх  ледве вистачає препаратів. На всю країну є лише двісті доз антидифтерійної сироватки. На Дніпропетровщині в наявності усього 8 флаконів.

А якщо відбудеться спалах? Фахівці запевняють: тоді рятівну сироватку доправлятимуть із сусідніх областей.

Дифтерія  вкрай небезпечне інфекційне захворювання. Від неї за відсутності своєчасного лікування помирає кожен другий.

Перші симптоми дуже нагадують ангіну  біль у горлі та лихоманка. Попередити захворювання можна тільки зробивши щеплення. Згідно з графіком щеплень, вакцинацію діти проходять у віці 2-х місяців, в 6 та 16 років. Далі ревакцинуватися треба кожні 10 років. Щепитися можна безкоштовно  у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Вакцини в області вистачає!

Інакше  існує реальна загроза повномаштабної епідемії дифтерії. Адже на Дніпропетровщині щеплені менше половини дітей та усього шістдесят відсотків дорослих.

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