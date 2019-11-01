Сироватка від дифтерії — усього на одну людину

Така скрутна ситуація зараз на Дніпропетровщині. Лікарі занепокоєні відсутністю спеціалізованого препарату. Адже лише він допомагає врятувати хворого на цю інфекційну недугу. Дифтерія тим часом крокує Україною — на Закарпатті вже занедужали щонайменше п’ятеро студентів, двоє людей захворіли й в Києві. Владислав Авдієнеко — з подробицями.

Щонайменше п’ятеро хворих та десятеро носіїв на Закарпатті. Дифтерія шириться Україною. На неї вже занедужали двоє киян. Зокрема, третьокласник, що начебто мав усі довідки, проте насправді – був не щеплений. Він контактував із півсотнею людей. Учнів терміново оглядають лікарі, в ліцеї проводять дезінфекцію.

Лікарі б’ють на сполох :за один місяць на дифтерію захворіли майже два десятки людей. А лікувати їх – ледве вистачає препаратів. На всю країну є лише двісті доз антидифтерійної сироватки. На Дніпропетровщині в наявності усього 8 флаконів.

А якщо відбудеться спалах? Фахівці запевняють: тоді рятівну сироватку доправлятимуть із сусідніх областей.

Дифтерія – вкрай небезпечне інфекційне захворювання. Від неї за відсутності своєчасного лікування помирає кожен другий.

Перші симптоми дуже нагадують ангіну – біль у горлі та лихоманка. Попередити захворювання можна тільки зробивши щеплення. Згідно з графіком щеплень, вакцинацію діти проходять у віці 2-х місяців, в 6 та 16 років. Далі ревакцинуватися треба кожні 10 років. Щепитися можна безкоштовно – у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Вакцини в області вистачає!

Інакше – існує реальна загроза повномаштабної епідемії дифтерії. Адже на Дніпропетровщині щеплені менше половини дітей та усього шістдесят відсотків дорослих.