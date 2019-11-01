Свят багато не буває! 

У цьому впевнені в дитячому садочку EDHOUSE. Там із розмахом відсвяткували Гелловін. І це було не лише весело, а й корисно. Діти знайомилися з персонажами свята, з його традиціями та вчились нічого не боятися. Подробиці – просто зараз.

Дітлахи усіх груп із задоволенням виконували правила цієї веселої гри — жартома налякати всіх присутніх в дитячому садочку. Що може бути веселіше свята, в яке все можна. Атрибути ігор також дуже незвичайні.

Граючи — пізнавай! Це правило дитячого садка EDHOUSE. Зараз викладачі та вихователі розробляють тему : “Традиції та розваги дітей світу”.

Викладачка і носителька англійської мови Касандра працює в EDHOUSE нещодавно. Та діти її дуже люблять. Вони з вчителькою добре розуміють один одного й швидко домовляються. Звісно — англійською.

А ким була сама Касандра, коли була маленькою?

Персонажів на дитячому Гелловіні в EDHOUSE було дуже багато. Адже святкували всі групи дитячого садочку: і старші, і зовсім маленькі.

Цей день запам’ятається дітлахам, впевнені вихователі EDHOUSE. Тому що був ще однією сторінкою у поступовому пізнаванні світу.