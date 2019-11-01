Бюджет Дніпра на 2020-й рік складатиме 13 мільярдів гривень

Він менший, ніж поточного року на цілих два мільярди. Але вважається, що це через зміну схем фінансування, яке надходить з держбюджету. Власні ж доходи Дніпра навпаки — навіть трохи зросли. Усі ці цифри були озвучені у міськраді на громадських слуханнях щодо головного фінансового документа міста. Подробиці — далі.

Бюджет Дніпра на 20-й рік — збалансований. Його формували з урахуванням планового збільшення мінімальної зарплатні та прожиткового мінімуму. Тож в середньому на 10% зростають усі соціальні стандарти. Водночас обсяг доходів міста — менший ніж торік на 2 мільярди. Все через зміну фінансування пільгових категорій населення. Тепер частина коштів для них надходитиме напряму з держбюджету. Також Дніпру скоротили субвенцію на будівництво метро та медицину.

Погана новина полягає у тому, що Київ відмовляється фінансувати підвищення зарплатні освітянам та медикам. Закон такий є , а коштів держава не виділяє. Дніпру на ці видатки не вистачає двох мільярдів. Якщо ситуація не зміниться, закривати ці статті доведеться з бюджету розвитку міста. Хоча у Дніпрі ще сподіваються на порозуміння з Верховною радою.

Також у міста забрали надходження від акцизу на пальне. Однак, планується, що власні доходи Дніпра навіть зростуть – на 500 мільйонів. Тож розраховують на 10 мільярдів у дніпровському гаманці. Надходження мають забезпечити податки на доходи фізичних осіб, земельний та єдиний податок, що сплачують підприємці.