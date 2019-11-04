До України повернулось тепло

04.11.2019 18:22

Це прояви антициклону, що прийшов до нас з Атлантики. Тож зимовий одяг можна знов відкласти, кажуть синоптики. Принаймні на найближчий тиждень. У Дніпрі температура вночі буде до дванадцяти градусів тепла, а вдень сягатиме навіть двадцяти двох. Істотних опадів не очікується, дощитиме лише вночі п’ятого листопада. А от туман можливий, його прогнозують у другій половині тижня. Щодо справжніх холодів, поки вони відкладаються. Та й зиму в цілому гідрометеорологи передбачають не такою вже й холодною.

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