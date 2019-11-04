Намагаються змінити запобіжний захід через суд

У червні були затримані зловмисники, які незаконно вивозили та продавали трубну продукцію заводу Інтерпайп НТЗ. Загальні збитки компанії становлять двадцять мільйонів гривень. Один з підсудних зміг переконати апеляційний суд, та перебрався з СІЗО під домашній арешт. Наразі ще двоє теж намагаються вибратись з-за ґрат. Обурені робітники Інтерпайп НТЗ вийшли під стіни суду! Наші кореспонденти із подробицями.

Обласний апеляційний суд. Біля входу зібралися десятки обурених працівників Інтерпайп НТЗ! Люди шоковані: 2 роки поспіль їх обкрадали власні колеги.

У травні в ході спецоперації правоохоронці затримали вантажівки з черговою партією вкрадених труб – підозрюваних взяли під варту. Робітники заводу не розуміють, як ділки можуть просити суд змінити запобіжний захід, адже їх упіймали на гарячому!

У залі засідань захист одного з затриманого – працівника НТЗ – вже в черговий раз просить змінити утримання під вартою на домашній арешт.

Натомість прокурор наполягає на тому, щоб залишити рішення Індустріального суду без змін.

Аргументи захисту суд не переконали. Запобіжний захід, в обох випадках – залишили без змін. Прокурор твердить, тільки тримання під вартою допоможе уникнути низки ризиків.

Задоволені ухвалою й в Інтерпайп. Сподіваються на справедливе розслідування й надалі. Служба економічної безпеки компанії готова співпрацювати зі слідством.

У прокуратурі додали, слідчі дії триватимуть мінімум до кінця листопада.

Якщо провину затриманих доведуть, розкрадачам загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.