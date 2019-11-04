Знову врятували життя

У лікарні Мечникова провели третю складну операцію ветерану АТО Олександру. Він був поранений у 2014-му під час виходу із-під Іловайська. Уламок снаряду тоді наскрізь прошив тім’яну частину черепу. Те, що боєць вижив, інакше як дивом не називають. За його здоров’я тоді боролись кращі нейрохірурги Мечникова. Після надскладного поранення хлопцю довелося поставити пластину. Але нещодавно, під час приступу судОм, Олександр вдарився головою та порушив її. Тож знов опинився у Мечникова, де йому вкотре провели операцію. Свій 25-й день народження він відзначив тут же, у лікарні.

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