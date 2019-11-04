Медики лікарні Мечникова під прицілом телекамер робили щеплення проти грипу

Колектив медзакладу вдається до такої профілактики кожної осені. Адже щеплення – єдиний спосіб вберегтися від епідемії грипу та від важких ускладнень цієї недуги.

Вакцину лікарня Мечникова закуповує власним коштом. Одними з перших її отримують лікарі, які працюють у прийомному відділенні та в стаціонарах. Мечниківці не з чуток знають, яким небезпечним може бути грип та його наслідки. Щороку до них доправляють найтяжчих хворих з усієї області. І врятувати декого з них не під силу навіть досвіченим реаніматологам Мечникова.

Олег Авксеньєв разом зі своїми колегами з акушерського відділення вакцинується вже зо десять років. І за цей час, каже, жоден з них серйозно не хворів. Тож своїм прикладом закликає до щеплення усіх містян.

Перед щепленням усіх обов’язково оглядає терапевт. Вимірює температуру та тиск. І з’ясовує – чи є протипоказання.

Тож лікарі вкотре попереджають, жодні народні засоби, як-то часник чи цибуля, вам не допоможуть. Від грипу та його важких наслідків врятує лише вакцинація.