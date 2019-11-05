Звірі – іграшки

Зоозахисники обурені умовами утримання тварин в контактних зоопарках. Мовляв, ті цілий день змушені розважати сотні відвідувачів, від яких не мають можливості сховатися. Якої думки про це зоологи та адміністрація такого закладу – дивіться далі у сюжеті наших кореспондентів.

Контактний зоопарк в одному з торговельних центрів міста. Лемури, екзотичні мавпочки, єноти, сурикати, ящірки. У вольєрах десятки тварин.

Щодня, одинадцять годин поспіль вони – наче іграшки у дитячих руках.

Майже до кожної тваринки безперешкодно можна доторкнутися, підгодувати, ба навіть взяти на руки. Відвідувачі у захваті!

Та чи гуманно це? До зоопарку йдемо із Ганною. Це, до речі, зоозахисниця, яка декілька років тому домоглась закриття зоозони на Монастирському острові. Уважно оглядаємо кожний вольєр. І одразу бачимо, як породисті кішки намагаються сховатися від малечі, але діти не відступають!

А це – вольєр із морськими свинками. Щоб їх упіймати, діти просто підіймають їхній будиночок.

Відвідувачі тискають сплячих тварин, активно фотографуються із ними.

Зоозахисниця твердить: звірі знаходяться в постійному стресі. Ось приміром, лисиця бігає по колу, а ось – єнот кидається із боку в бік по вольєру.

До того ж, просто на касі людям продають смаколики, якими ті активно підгодовують тварин.

Оглянувши всі вольєри, Ганна підсумовує: умови утримання тварин – пекельні.

В адміністрації ж на скарги зоозахисників лише розводять руками, мовляв, всі документи – є.

Зоологи певні: у контактних зоопарках порушують низку правил утримання тварин. Постійні та неконтрольовані контакти з людиною нищать психіку тварини.

Таке тісне спілкування із тваринами, додає експерт, виправдане, якщо мова йде про реабілітацію дітей з інвалідністю та вадами розвитку. Заборонити ж контактні зоопарки на законодавчому рівні може уряд або місцева влада.