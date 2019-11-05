Mіські новини Знання, які рятують життя 05.11.2019 19:09 У Дніпрі сертифіковані інструктори вчать педагогів першій домедичній допомозі. У критичній ситуації, яка може статися будь-якої хвилини, вчителі мають не розгубитися і діяти швидко. Як проходили навчання – розповість Юлія Кочет. https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/11/dopomoga-1.mp4 Tags: Дніпро, домедична допомога, навчання, педагоги Продовжити читання Уперед Чавунному Тарасу Григоровичу виповнилося 60 роківНазад Звірі – іграшки Інші новини Mіські новини Готовність номер один 05.11.2019 19:26 Mіські новини Голова Дніпропетровської обласної пішов зі своєї посади 05.11.2019 19:17 Mіські новини Звірі – іграшки 05.11.2019 19:15 Mіські новини Чавунному Тарасу Григоровичу виповнилося 60 років 05.11.2019 19:07 Mіські новини Нарешті – Гершвін! 05.11.2019 19:03 Mіські новини Щеплення від дифтерії зробив голова Дніпропетровської ОДА 04.11.2019 18:34