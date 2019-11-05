Знання, які рятують життя

05.11.2019 19:09

У Дніпрі сертифіковані інструктори вчать педагогів першій домедичній допомозі. У критичній ситуації, яка може статися будь-якої хвилини, вчителі мають не розгубитися і діяти швидко. Як проходили навчання – розповість Юлія Кочет.

Tags: , , ,

Інші новини

Готовність номер один

05.11.2019 19:26

Голова Дніпропетровської обласної пішов зі своєї посади

05.11.2019 19:17

Звірі – іграшки

05.11.2019 19:15

Чавунному Тарасу Григоровичу виповнилося 60 років

05.11.2019 19:07

Нарешті – Гершвін!

05.11.2019 19:03

Щеплення від дифтерії зробив голова Дніпропетровської ОДА

04.11.2019 18:34