Знання, які рятують життя

У Дніпрі сертифіковані інструктори вчать педагогів першій домедичній допомозі. У критичній ситуації, яка може статися будь-якої хвилини, вчителі мають не розгубитися і діяти швидко. Як проходили навчання – розповість Юлія Кочет.

Продовжити читання