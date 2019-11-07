Дощ з гарячої води

В одному з гуртожитків Дніпра нарешті дочекалися на опалення. Однак старі труби банально не витримали тиску. І кімнати з четвертого по другий поверх затопило. Люди намагалися врятувати техніку та речі – та злива кип’ятку пошкодила значну частину майна. Наш Єгор Ромахло прибув на місце одночасно з аварійною службою. Дивимось.

Справжня злива з кип’ятку сьогодні затопила кімнати гуртожитку на вулиці Караваєва. Четвертий поверх буквально плаває. Люди навіть не встигли евакуювати техніку.

Аварія сталася близько дванадцятої години дня. На місце одразу викликали аварійну службу. Та доки комунальники приїхали та перекрили воду – у кожній кімнаті утворилося по озеру.

Більшість кімнат після такого потопу потребуватимуть капітального ремонту. Через неприривні потоки гарячої води у деяких кімнатах навіть почала обвалюватись стеля!))

Вода дісталась з четвертого до другого поверху. Ось мешканка однієї з кімнат мокра з голови до ніг. Адже намагалась рятувати речі та техніку до останнього.

Разом з аварійною службою до гуртожитку приїхав й головний інженер Житлосервісу № 5. Оглянув масштаби затоплення у кімнатах та поліз на горище – де й виник порив. За декілька хвилин повернувся з метровим шматком труби.

Комунальник божиться – передбачити таку аварію начебто неможливо. Наразі робітники вже замінили шматок труби тож згодом тепло має повернутись у будівлю. З приводу ж затоплених кімнат – комендант гуртожитку згодилась виділити потерпілим людям вільну – що правда, лише одну.

Як декілька сімей тулитимуться у одній кімнаті – питання. І це – щонайменше на тиждень, доки приміщення просохнуть. Також у Житлосервісі пообіцяли – усі затоплені кімнати вони відремонтують.