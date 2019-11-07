Mіські новини Популяризувати державну мову та осучаснити її вивчення 07.11.2019 18:43 Про таке сьогодні говорили за круглим столом, який присвятили до Дня української мови та писемності. Відзначатимуть його вже цієї суботи. На нараді зібралися освітяни з різних куточків області. https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/11/ukrmova.mp4 Tags: Дніпро, освіта, українська мова, школа Продовжити читання Уперед Зо три десятки дітей з важкою формою аутизму можуть лишитися без навчання та реабілітаціїНазад Дощ з гарячої води Інші новини Mіські новини Батьки загиблої у ДТП дівчини переймаються, що водій може уникнути правосуддя 08.11.2019 19:03 Mіські новини Зміни у керівництві Дніпропетровської обласної ради 08.11.2019 18:56 Mіські новини Масштабні зміни в освіті чекають на українців 08.11.2019 18:54 Mіські новини Всеукраїнський радіодиктант 08.11.2019 18:51 Mіські новини День писемності та мови 08.11.2019 18:47 Mіські новини “Степовий Прометей” 08.11.2019 18:39