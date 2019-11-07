Популяризувати державну мову та осучаснити її вивчення

07.11.2019 18:43

Про таке сьогодні говорили за круглим столом, який присвятили до Дня української мови та писемності. Відзначатимуть його вже цієї суботи. На нараді зібралися освітяни з різних куточків області.

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