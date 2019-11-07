З плакатами під стінами міської ради

У Дніпрі знов мітингують проти підвищення тарифів на опалення для мешканців Лівобережжя. Люди наполягають: їх мали попередити заздалегідь, а нові розцінки геть не обґрунтовані. Чи дослухалася до них влада цього разу – розкажемо далі.

Вони перекривали дорогу, створювали петицію, а зараз – вийшли на мітинг під стіни міської ради. Кілька десятків мешканців лівобережжя вкотре пікетують за повернення старого тарифу на теплопостачання.

Серед мітингарів – здебільшого пенсіонери, які не в змозі платити за підвищеними тарифами. Люди збирають підписи куди тільки можна, аби влада їх нарешті почула.

Своїми активними протестами певного прогресу люди вже досягли. На наступній сесії міської ради, яка відбудеться 27 листопада, рішення про передачу абонентів на баланс КП “Теплоенерго”, яке й спричинило збільшення тарифів, можуть скасувати.

Попри заклики пікетувальників, особисто міський голова до них не вийшов. Поставити крапку у сьогоднішньому мітингу люди вирішили своєрідно. Організатори роздали їм екземпляри газети “Наше Місто” й закликали публічно спалювати. Мовляв, це видання веде щодо них неправдиву кампанію.

Якщо свого рішення міськрада не відмінить, близько 17 тисяч абонентів Лівого берега за централізоване опалення платитимуть 1470 гривень за гігакалорію.