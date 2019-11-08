“Степовий Прометей”

Це робоча назва документального фільму про Олександра Поля. Стрічку вирішила знімати дніпровська студія “12-й кадр”. Чому документалісти вирішили розкрити образ засновника гірничої та металургійної галузей України, краєзнавця й першого збирача колекції Історичного музею – з’ясовувала Ірина Каблоцька.

Відкриття покладів залізної руди, будівництво металургійних заводів, залізниць, мостів, поєднання гірничих і промислових губерній. І як слід – бурхливий розвиток краю. Все це пов’язане з ім’ям Олександра Поля. Цікавість до постаті зростає. В Національному історичному музеї постійно оновлюється інформація про Поля, в тому числі й відео-документальна.

Та дніпровська кінорежисерка Катерина Стрельченко впевнена, настав час показати Поля – людину : дитину, чоловіка, батька. Мовою документального кіно це зробити важко, але можливо.

Зробити з пам’ятника живу людину, при цьому не втратити головну ідею – це непроста справа. Бо минуло більш століття. Тоді й жили й думали по-іншому.

Втім Катерина наполягає – час Поля й сьогодення тісно пов’язані.

Дізнаватися подробиці життя Олександра Миколайовича Поля допомагає науковий консультант проекту Ігор Кочергін, знавець біографії героя майбутньої стрічки. Звісно, Ігор створив для себе уявний портрет знаменитості.

Історика також дивують деякі факти, що поєднують часи . “Все, як сьогодні!” – каже він. Щоб підняти промисловість у рідному краї, Поль домовлявся з іноземними інвесторами. На Батьківщині ж його наче не чули. Завзятість підприємця, колекціонера – музейника і громадського діяча іноді робила йому погану послугу.

Яким був цей чоловік – нащадок гетьмана Павла Полуботка, дворянин, першій капіталіст Подніпров’я і невгомонний його дослідник? Фільм Катерини Стрельченко може додати нових відповідей й фарб до портрета Поля.

Сценарій вже створено, складений кадро-план, на черзі – підбір акторів для зйомок сцен-реконструкцій. Але процес гальмує відсутність коштів. На перемогу у конкурсі Українського культурного фонду фільму не вистачило двох балів.

У наполегливості, автори фільму схожі зі своїм героєм. Незвичайною людиною, громадянином і генієм міста Олександром Полем.