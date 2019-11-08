І вже завтра українці відзначатимуть День писемності та мови. Запровадили його указом Президента ще 22-а роки тому, аби популяризувати українську. За дослідженнями науковців, у нашому регіоні до 2014-го переважала російська мова, проте зараз все більше людей свідомо переходять на солов’їну. Артем Россінський – далі.

Українською Маргарита почала розмовляти цього літа. Дівчина потрапила в україномовну компанію – і вже пів року спілкується виключно державною мовою. Зізнається: у Дніпрі цей тренд прослідковується, але поки не дуже сильно.

“Дуже рідко зустрічаються у нашому місті люди які саме з Дніпра і розмовляють мовою. Це дуже незвично і багато хто погано сприймають деяку інформацію, тобто слова для них російською означають щось інше.”

Звичку розмовляти українською дівчина намагається практикувати і вдома.

Мабуть, головна ознака популярності рідної мови серед молоді – бажання її вивчати. Серед студентів – і Євген. Хлопець вчиться на другому курсі. Каже, розуміє усю багатогранність завдань, які постають перед українськими філологами.

“На факультеті існує центр розвитку мови, де вивчають такі проблеми як переклад російських назв на українську, різні прізвища.”

А от Наталія вже закінчує магістратуру. Три роки тому дівчина почала викладати і навчила української вже не один десяток учнів. Каже: зараз ставлення до державної мови змінилося. Вивчати її ґрунтовно починають змалечку.

“Є батьки, які приходять і вони вже цілеспрямовано хочуть займатися українською мовою. Вони говорять: ми будемо віддавати дитину до української школи, тому, будь ласка, щоб уроки були українською. Потрібно дитину готувати змалечку. Давати їй читати українські тексти, українські казки, спілкуватися українською мовою.”

Останнім часом набір на українську філологію тільки зростає. Університет імені Гончара щороку отримує декілька сотень заяв від абітурієнтів. На факультеті кажуть: молодь зрозуміла, що мова – то важливо.

День української мови та писемності запровадили 22 роки тому. Дослідники переконують: зараз у країні справжній бум на знання та популяризацію української. Коштом Міністерства культури фонди публічних бібліотек області поповнюються різноманітною літературою.

“У цьому році ми отримали для бібліотек області понад 50 тисяч видань українською мовою. це наші сучасні письменники і класика. Класика в перекладі на мову.”

На одній полиці надруковані українською Хемінгуей та Василь Шкляр. Новенькі книжки отримають 657 бібліотек регіону.

Осягнути кількість слів в українській мові дуже складно. Наприклад, найбільший словник української мови – тлумачний – містить, тільки уявіть, – 257 тисяч слів! Але філологи твердять: це далеко не фінальна цифра. Українська мова розвивається дуже динамічно і цьому сприяє ряд причин.

“Позитивним моментом є прийняття закону про мову, що вона нарешті одержала статус державної в нашій державі. Змінився правопис. Тенденцій багато, вони різні і це радує.”

За останніми дослідженнями науковців, більша частина населення України спілкується українською. І щороку таких людей тільки більшатиме.