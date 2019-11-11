Пожежа у геріатричному пансіонаті

11.11.2019 17:34

Цієї ночі у цьому медзакладі, що на вулиці Гаванська, загорілася житлова кімната. Частину пацієнтів медперсонал евакуював ще до приїзду рятувальників. Однак, без постраждалих не обійшлося. У результаті займання довелося шпиталізувати 61-річного чоловіка. Його з опіками шиї та рук першого і другого ступеня відправили до  лікарні.

“Під час ліквідації даної пожежі було врятовано особовим складом головного управління 4 особи. 25 осіб виведено адміністрацією даного пансіонату.”

 

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