Пожежа у геріатричному пансіонаті

Цієї ночі у цьому медзакладі, що на вулиці Гаванська, загорілася житлова кімната. Частину пацієнтів медперсонал евакуював ще до приїзду рятувальників. Однак, без постраждалих не обійшлося. У результаті займання довелося шпиталізувати 61-річного чоловіка. Його з опіками шиї та рук першого і другого ступеня відправили до лікарні.

“Під час ліквідації даної пожежі було врятовано особовим складом головного управління 4 особи. 25 осіб виведено адміністрацією даного пансіонату.”