Боротьба із домашнім насильством

11.11.2019 17:31

У Дніпрі запрацювали дві мобільні групи спеціально навчених поліцейських. Вони виїжджають лише на сімейні конфлікти. Правоохоронці можуть заборонити агресору бачитися з сім’єю. Навіть якщо немає заяви від самих потерпілих.Тобто, вручити кривднику тимчасовий заборонний припис. За його порушення — чималі штрафи, до 40 годин громадських робіт чи навіть арешт на 7 днів.

“Приїжджає екіпаж поліції, який здійснює оцінку ризиків, з’ясовують чи доцільно кривднику в сім’ї залишатися, чи ми можемо його згідно “Закону України про запобігання та протидії домашньому насильству”, виставити за межі помешкання від 1 до 10 діб.”

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