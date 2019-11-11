Боротьба із домашнім насильством

У Дніпрі запрацювали дві мобільні групи спеціально навчених поліцейських. Вони виїжджають лише на сімейні конфлікти. Правоохоронці можуть заборонити агресору бачитися з сім’єю. Навіть якщо немає заяви від самих потерпілих.Тобто, вручити кривднику тимчасовий заборонний припис. За його порушення — чималі штрафи, до 40 годин громадських робіт чи навіть арешт на 7 днів.

“Приїжджає екіпаж поліції, який здійснює оцінку ризиків, з’ясовують чи доцільно кривднику в сім’ї залишатися, чи ми можемо його згідно “Закону України про запобігання та протидії домашньому насильству”, виставити за межі помешкання від 1 до 10 діб.”