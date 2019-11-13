Найтрагічніші події, пережиті українським народом

Голодомор 1932 – 33 років. Південно-східна частина України втратила чи найбільшу кількість населення. І про це мають знати сучасні українці. Для цього у Дніпрі хочуть створити тематичний музей. Ініціативна група вже виступила з такою пропозицією. Сьогодні місцеві та київські фахівці обговорювали концепцію майбутнього музею та де саме він має розташуватись.

Експонатами майбутнього музею Голодомору мають стати і документи, що жодного разу не підіймались з архівів. Їх — безліч, і свідчать вони про знищення українського народу.

“За кожною цифрою стоїть людське ім’я і прізвище…і ті, що не народились також, бо це також втрата людського ресурсу, втрата української національної ідентичності.”

На Дніпропетровщині винищення населення відбувалося з особливою жорстокістю, розповідають історики. До складу області тоді входили ще й сучасні території Запорізької, частини Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської та Донецької областей. В деяких селах від голоду помирала половина населення. В інших — усі мешканці.

“Національний музей Голодомору і Музей дослідження Голодомору надасть повну підтримку наукову і методичну. Спрацюємо як інтеграційний центр для того, щоб згромадити навколо себе науковців, які займаються цією проблемою.”

Міська влада ідею створення музею Голодомору у Дніпрі підтримує. Там кажуть, докладуть максимум зусиль аби він з’явився найближчим часом.

Мета майбутнього музею – відкрити таємні сторінки Голодомору і формувати національну пам’ять серед населення області.