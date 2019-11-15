У Дніпрі винайшли новий спосіб покарання батьків, що ухиляються від утримання своїх дітей. Неплатники аліментів миють тролейбусні зупинки та прибирають парки. Гроші, зароблені на громадських роботах, йдуть на погашення боргу. Подробиці – далі у сюжеті.

Олександр переконує: двом колишнім дружинам на утримання дітей гроші давав. Та за усною домовленістю. Тож підтвердити це документами — ніяк не може. Жінки звернулися до суду, і тепер на ньому борг — понад сто тисяч гривень. За несплату аліментів вже провів рік у в’язниці. А тепер йому присудили виправні роботи. Втім, гасити заборгованість все одно не поспішає.

А ось Владислав планує віддати колишній дружині всі гроші, що заборгував – вісімдесят п’ять тисяч гривень. Його донці зараз шістнадцять. З жінкою розлучився, коли дитині було два роки. З роботою, каже, постійні проблеми – тож борг і накопичився.

Рішення про те, що комунальні підприємства Дніпра надаватимуть роботу неплатникам аліментів, депутати ухвалили наприкінці жовтня. Тож тепер у молодіжний парку «Новокодацький» працюють двадцять п’ять чоловіків. Допомагають прибиральникам. Територія велика — тридцять п’ять гектарів, тож робочі руки тут зайвими не бувають.

За годину роботи у парку неплатники аліментів отримують двадцять п’ять гривень. Зароблені ними гроші йдуть на погашення боргу.

І попереджають: не платиш аліменти протягом пів року – готуйся до виправних робіт. Крім того, таких батьків можуть заарештувати на десять діб. А злісних неплатників – взагалі позбавити волі на два роки.