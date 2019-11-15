Не сплачуєш аліменти – працюй на користь суспільства

15.11.2019 17:52

У Дніпрі винайшли новий спосіб покарання батьків, що ухиляються від утримання своїх дітей. Неплатники аліментів миють тролейбусні зупинки та прибирають парки. Гроші, зароблені на громадських роботах, йдуть на погашення боргу. Подробиці  далі у сюжеті.

Олександр переконує: двом колишнім дружинам на утримання дітей гроші давав. Та за усною домовленістю. Тож підтвердити це документами — ніяк не може. Жінки звернулися до суду, і тепер на ньому борг — понад сто тисяч гривень. За несплату аліментів вже провів рік у в’язниці. А тепер йому присудили виправні роботи. Втім, гасити заборгованість все одно не поспішає.

А ось Владислав планує віддати колишній дружині всі гроші, що заборгував  вісімдесят п’ять тисяч гривень. Його донці зараз шістнадцять. З жінкою розлучився, коли дитині було два роки. З роботою, каже, постійні проблеми – тож борг і накопичився.

Рішення про те, що комунальні підприємства Дніпра надаватимуть роботу неплатникам аліментів, депутати ухвалили наприкінці жовтня. Тож тепер у молодіжний парку «Новокодацький» працюють двадцять п’ять чоловіків. Допомагають прибиральникам. Територія велика — тридцять п’ять гектарів, тож робочі руки тут зайвими не бувають.

За годину роботи у парку неплатники аліментів отримують двадцять п’ять гривень. Зароблені ними гроші йдуть на погашення боргу.

І попереджають: не платиш аліменти протягом пів року  готуйся до виправних робіт. Крім того, таких батьків можуть заарештувати на десять діб. А злісних неплатників  взагалі позбавити волі на два роки.

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