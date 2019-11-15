Основна причина аварій — перевищення швидкості

Більше тисячі дорожньо-транспортних пригод трапилося минулої зими на дорогах міста. Таку статистику з року в рік фіксують патрульні. З першого листопада у місті не можна їздити швидше 50 кілометрів на годину, хоча раніше на деяких вулицях можна було розганятися і до 70Чи дотримуються водії обмежень та як полюють на порушників — Артем Россінський розкаже.

Потрощені автівки та знесені опори. Причина таких ДТП більшості випадків – перевищення швидкості. Аби зменшити смертність на дорогах, два роки тому ввели в Україні максимальну швидкість для населених пунктів – 50 кілометрів на годину. Але свої корективи могла вносити міська влада – так у Дніпрі дозволили перевищувати обмеження на вулицях Малиновського, Набережна Перемоги та Набережна Заводська – тут водії могли їздити сімдесят кілометрів на годину. Але на період зими патрульні відповідні знаки на цих вулицях зняли.

Вулиця Набережна Перемоги одна з найбільш аварійних у місті. Вже два тижні водії рухатися тут не швидше ніж п’ятдесят кілометрів на годину. Але патрульні продовжують зупиняти порушників швидкісного режиму. Проведемо експеримент.

Виїжджаємо на дорогу. Наш водій тримається дозволеної швидкості – 50 кілометрів на годину.

“Автівки одна за одною обганяють нас. Світлофори тут ледь не кожні чотириста метрів, але водії все одно встигають розігнатися.”

На порушників швидкісного режиму полюють патрулі з трукамами. Усього таких приладів у місті п’ять. Працюють вони на найбільш аварійних вулицях міста.

“Навіть така вулиця як Набережна перемоги, де 8 смуг для руху, не справляється з даною кількістю водіїв. Бо дорога пряма, гарна. Тому здебільшого порушують швидкість.”

Використання радарів вже допомогло зменшити аварійність на шляхах області на понад двадцять відсотків. Хоча на дорогах вони з’явилися лише десять місяців тому.

“Якщо ми бачимо транспортний засіб, який може рухатися зі збільшеною швидкістю, фіксуємо прилад, дивимося в глазок. Там є червона точка – лазер, яку ми націлюємо на рухомий транспортний засіб.”

За день на цій ділянці складають протоколи на понад два десятки водіїв. Хоча порушників значно більше. При нас зупиняють чергового…

“Дозволено 50 км/г. Ваша швидкість була 77 кілометрів на годину.”

Водійка виправдовується, поспішала за дуже “поважної” причини – до спортзалу.

“50 я вважаю тут мало. Бо буде багато пробок, і все одно будуть порушувати. Я їхала 75.”

Обмеженню швидкості радіють не всі водії.

У поліції кажуть: за минулий зимовий період у ДТП постраждало понад півтори сотні людей. Особливу увагу водіїв звертають на дотримання швидкісного режиму у місті.

“Ви порушуєте ПДР, коли перевищуєте швидкість 50 км/г. Але притягнути до відповідальності можна лише, якщо буде швидкість на 20 кілометрів вища. Штрафні санкції – адмін стягнення 255 гривень.”

А от якщо перевищення сягне 50 кілометрів на годину – викласти доведеться вже 510 гривень. Нагадаємо: зимове обмеження на дорогах міста триватиме до окремого розпорядження поліції про його зняття.