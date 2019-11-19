Справжня смуга перешкод на дорозі

У Дніпрі автовласники скаржаться на провалені люки. Аби їх оминути, водії мусять виїжджати на зустрічну смугу. Бо якщо втрапиш у дірку, можна зіпсувати колесо. Хто несе відповідальність за стан люків та як отримати компенсацію, якщо пошкодили машину – розкаже Владислав Авдієнко.

Руслан нещодавно втрапив у провалений люк. Був туман, тож діру в асфальті вчасно не помітив. Тепер чоловік підраховує збитки за ремонт.

Ось – саме та вулиця, де Руслан пошкодив своє авто. Щодня тут шалений трафік.

“Вулиця Харківська. Тільки-но уявіть, на 200 метрів дорожнього покриття тут майже чотири десятки люків. Більшість або надто виступають над поверхнею, або навпаки – провалені в асфальт. А ось цей навіть обвели білою фарбою, аби зробити помітнішим для автомобілістів.”

Наче по мінному полю, водії ледве встигають маневрувати. Такі перешкоди – справжнє випробування для ходової, кажуть водії.

Люки долають на мінімальній швидкості, або взагалі – об’їжджають по зустрічній смузі. Автовласники обурені.

А це вулиця Ярослава Мудрого, район річкового порту. Тут теж одразу декілька люків, провалені у дорожнє полотно.

Схожа ситуація за декілька кварталів на Володимира Великого. Тут кришку люка взагалі засипало асфальтом.

В інспекції з благоустрою міськради пояснюють: опікуватися люками повинні їхні балансоутримувачі. На вулиці Харківській це зокрема – торговельний центр “Мост-сіті“, що знаходиться поруч. Його керівництво твердить: вони банально не мають права самотужки приводити до ладу люки.

В інспекції з благоустрою таке заперечують. І додають: вже склали на керівництво “Мост-сіті” припис і ті мають 4 дні, аби відремонтувати цей відрізок дороги, інакше – платитимуть штраф.

“Вони повинні укласти асфальт там якщо є кришки люків просіли, вони повинні вирівняти їх. Були дані серйозні зобов’язання що ці роботи будуть виконані.”

Також в інспекції обіцяють знайти балансоутримувачів і по вулицях Ярослава Мудрого та Володимира Великого та видати приписи на ремонт.

Якщо ж ви пошкодили авто на проваленому люку – радять обов’язково зафіксувати ушкодження на фото чи відео та викликати поліцію. А по відшкодуванню звертатися до канцелярії міськради.