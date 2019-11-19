Справжня смуга перешкод на дорозі

19.11.2019 19:10

У Дніпрі автовласники скаржаться на провалені люки. Аби їх оминути, водії мусять виїжджати на зустрічну смугу. Бо якщо втрапиш у дірку, можна зіпсувати колесо. Хто несе відповідальність за стан люків та як отримати компенсацію, якщо пошкодили машину – розкаже Владислав Авдієнко.

Руслан нещодавно втрапив у провалений люк. Був туман, тож діру в асфальті вчасно не помітив. Тепер чоловік підраховує збитки за ремонт.

Ось  саме та вулиця, де Руслан пошкодив своє авто. Щодня тут шалений трафік.

“Вулиця Харківська. Тільки-но уявіть, на 200 метрів дорожнього покриття тут майже чотири десятки люків. Більшість або надто виступають над поверхнею, або навпаки  провалені в асфальт. А ось цей навіть обвели білою фарбою, аби зробити помітнішим для автомобілістів.”

Наче по мінному полю, водії ледве встигають маневрувати. Такі перешкоди  справжнє випробування для ходової, кажуть водії.

Люки долають на мінімальній швидкості, або взагалі  об’їжджають по зустрічній смузі. Автовласники обурені.

А це вулиця Ярослава Мудрого, район річкового порту. Тут теж одразу декілька люків, провалені у дорожнє полотно.

Схожа ситуація за декілька кварталів на Володимира Великого. Тут кришку люка взагалі засипало асфальтом.

В інспекції з благоустрою міськради пояснюють: опікуватися люками повинні їхні балансоутримувачі. На вулиці Харківській це зокрема  торговельний центр “Мост-сіті“, що знаходиться поруч. Його керівництво твердить: вони банально не мають права самотужки приводити до ладу люки.

В інспекції з благоустрою таке заперечують. І додають: вже склали на керівництво “Мост-сіті” припис і ті мають 4 дні, аби відремонтувати цей відрізок дороги, інакше  платитимуть штраф.

“Вони повинні укласти асфальт там якщо є кришки люків просіли, вони повинні вирівняти їх. Були дані серйозні зобов’язання що ці роботи будуть виконані.”

Також в інспекції обіцяють знайти балансоутримувачів і по вулицях Ярослава Мудрого та Володимира Великого та видати приписи на ремонт.
Якщо ж ви пошкодили авто на проваленому люку  радять обов’язково зафіксувати ушкодження на фото чи відео та викликати поліцію. А по відшкодуванню звертатися до канцелярії міськради.

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