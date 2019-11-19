Бив жінок та втікав

Поліція затримала чоловіка, який протягом останніх двох тижнів тероризував район вулиці Софії Ковалевської. Заарештували його буквально за кілька хвилин після чергового нападу. На цей раз любитель помахати кулаками завдав травм вагітній жінці. Потерпілу з підозрою на закриту черепно-мозкову травму доправили до лікарні. Усього відомо про близько десяток епізодів побиття. Нападник обирав перехожих виключно протилежної статі. Наносив лише один удар та кидався навтьоки. Свої дії затриманий пояснив тим, що жінки його нібито “переслідують”. Інформації про психічний стан чоловіка поки немає.

“Кримінальне провадження в нас відкрито за статтею 296 кримінального кодексу – це хуліганство. Ця стаття передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.”