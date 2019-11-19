Підірвався на гранаті

Вранці, в одному з дворів на вулиці Гладкова пролунав вибух, який забрав життя одного з мешканців будинку. За попередньою інформацією – чоловік у такий спосіб наклав на себе руки. Наші кореспонденти побували на місці подій.

Вулиця Гладкова, будинок № 33 На місці вибуху досі розкидані шматки одягу та навіть частини тіла. Правоохоронці зібрали скривавлене листя у купи та залишили просто неба. Місцеві розповідають – вибух був надпотужним.

Ба більше, люди впевнені, що це самогубство. Мовляв, і передсмертна записка була.

У поліції ж доповіли – особистість загиблого встановлена, йому було сорок чотири роки. Факт самогубства поки не підтверджують. Однак таку версію правоохоронці розглядають як можливу.

“Попередньо вибухнула граната. Її частини відправлені на експертизу. Відкрито два провадження. Це стаття 115 – навмисне вбивство з кваліфікацією самогубство, також стаття 263.”

Наразі копи з’ясовують, як саме граната могла опинитись у загиблого.