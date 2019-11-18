Цілий будинок без опалення та теплоізоляція за допомогою старих килимів. У Кам’янському опалювальний сезон стартував не без сюрпризів. Офіційний початок подачі тепла у домівки міськрада анонсувала ще 28 жовтня. Однак мешканці більш як сотні будинків досі не отримують якісного опалення. Чому – дізнавався наш Єгор Ромахло.

Такий собі хенд-мейд від мешканців одного з районів Кам’янського. Абсолютно голі труби теплоцентралі люди утеплюють чим тільки можна. Та це не дуже допомагає, у квартирах навіть за плюсової температури – холоднеча.

Офіційно тепло до будинку надходить. Однак на ділі труби кімнатної температури. Й більшість мешканців – як от Валентина Іванівна – вже звикли останній місяці спати не роздягаючись.

Та більше, людям вже прийшли жовтневі платіжки за тепло, якого фактично й досі немає.

А ось у цьому будинку на вулиці Василевського – опалення відсутнє через аварію, яку комунальники не в змозі ліквідувати.

“Цілий будинок більш ніж на тиждень залишився без опалення через порив в ось цій квартирі. Аварійна служба банально не може потрапити в середину, адже хазяїн фактично тут не з’являється.”

Мало того, що у цілому будинку настав льодовиковий період – через порив ще й затопило декілька квартир нижче поверхом.

Старожили будинку розповіли: колись до цієї квартири соціальні служби заселили свого підопічного. Однак чоловік тут майже не з’являється.

У департаменті ЖКГ Кам’янського були дуже здивовані, коли ми розповіли, що вже понад тиждень мешканці цілого будинку сидять без опалення. Мовляв, нічого не чули, нічого не бачили.

Як виявилося, у Кам’янському офіційно “холодних” будинків близько сотні!

Опалення житловим будинкам Кам’янського надають аж три підприємства: місцеве КП тепломережі, Дніпровська Електростанція та завод Дніпро Азот. Останній і затримав весь процес. Та чиновники божаться – тепло у домівках буде вже наступного тижня.

А от з обігрівом шкіл та лікарень у Кам’янському все гаразд. Більшість освітніх та медичних закладів міста переведені на індивідуальне опалення. Ось у цьому НВК власна котельня з’явилася минулого року.

Середня температура у класах двадцять градусів і вище. При цьому котельня наразі працює лише на половину потужності.

Різницю між централізованим опаленням та власною котельнею відчули й діти. Раніше, кажуть, доводилось сидіти на уроках у куртках.

“Після встановлення котельні стало набагато тепліше, нарешті ми можемо ходити без курточок, дівчата можуть надівати плаття. Температура в класах зазвичай 20-22 градуси.”

Також у Кам’янському повільно, але триває перехід на електричне опалювання. Причиною ж цього стали підвищення цін на газ та величезні борги міста перед НАК Нафтогаз. Наразі роботи виконуються за наглядом спеціалістів Харківського проєктного університету. Весь процес має зайняти декілька років. Редакція новин 11 каналу продовжує слідкувати за ситуацією з опаленням в області. Якщо ваш будинок досі не отримує тепло – телефонуйте за номером, який бачите на екрані.

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