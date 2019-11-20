Замість звичайної їдальні – сучасна фудзона

Влада Дніпра продовжує оновлювати шкільні харчоблоки. Їдальні шести міських навчальних закладів вже виглядають не гірше справжніх ресторанів. Та й вартість ремонтних робіт відповідна. Наприклад, на осучаснення харчоблоку десятої школи пішло більш як 4 мільйони гривень!

Ремонт харчоблоку в десятій школі не проводили майже три десятиліття, розповідає директорка. Цьогоріч закладу пощастило потрапити до програми капітальних ремонтів.

“Незручностей не було, тому що оснащена їдальня була тим, що потрібно. Але зовнішній вигляд був такий жахливий, що більшість дітей не хотіли приходити до їдальні.”

Тепер школярі йдуть у їдальню із задоволенням. Молодші харчуються приготованою їжею, старшокласники сюди проходять зі своїми ланч-боксами.

До того ж, на кухні замінили все обладнання. Тож персонал також радіє змінам – покращеним умовам праці.

Роботи у харчоблоці виконали за два місяці. На капремонт з міського бюджету пішло чотири мільйони двісті тисяч гривень. Сума чимала, але й зробили багато – окрім осучаснення та заміни обладнання, приміщення їдальні збільшили. Задля комфорту дітей.

Цього року у Дніпрі розробили проєкти реконструкції їдалень і санвузлів у двадцять одній школі. У шести навчальних закладах ремонти вже готові. В усіх інших – мають зробити у дві тисячі двадцятому.