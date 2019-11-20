Порятунок чотирилапих безхатьків

У Дніпрі почали з’являтися саморобні годівнички для собак. По всьому місту їх вже до двадцяти штук, знаходяться вони у різних районах. Усі – заповнені сухим кормом. Ідею придумала та реалізувала дівчина, яка опікується ними самотужки. Та приєднатися до ініціативи й підтримати безпритульних тварин напередодні голодного сезону може кожен. Як – Марія Курач розкаже.

Примотані до стовпів чи дерев. Пластикові конструкції, з’єднані у трубу. А всередині – те, що може врятувати голодну тварину. Близько місяця тому по місту почали з’являтися саморобні годівнички для безпритульних тварин.

З усіх годівничок лише одна стоїть у середмісті, інші – обабіч скверів або малолюдних місць. Здебільшого там, де мешкають чотирилапі безхатьки й менше шансів натрапити на недобросовісних перехожих.

На критику Аня відповідає: вона лише рятує тих тварин, які постраждали від людської жорстокості та байдужості й опинилися на вулиці.

Окрім противників Аніної ідеї, чимало й тих, хто її вподобав. По деякім годівничкам видно, що ними почали опікуватися інші люди.

Та й загалом до ініціативи багато дніпрян поставилися позитивно.

Придбання та встановлення однієї годівнички обходиться до ста шістдесяти гривень. Написавши Ганні, можна отримати інструкцію з її виготовлення. Дівчина також просить небайдужих за можливості ставити тваринам воду, усіляко допомагати їм виживати або хоча б не заважати це робити іншим.

Якщо ви раптом натрапили ось на таку годівничку, будь ласка, не треба знімати її або псувати. Якщо є бажання, можна купити будь-який сухий корм, засипати його і врятувати тварин від голодної смерті.

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