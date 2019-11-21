Поламані люки, дверцята, що не зачиняються, та літня гума

21.11.2019 18:54

На жаль, усе це – про дніпровські маршрутки. На старті холодів мерія розпочала перевірку громадського автотранспорту. Як перевізники підготували машини до зими? Дивимось!

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