Mіські новини Поламані люки, дверцята, що не зачиняються, та літня гума 21.11.2019 18:54 На жаль, усе це – про дніпровські маршрутки. На старті холодів мерія розпочала перевірку громадського автотранспорту. Як перевізники підготували машини до зими? Дивимось! https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/11/marshrut.mp4 Tags: Дніпро, зима, маршрутки, транспорт Продовжити читання Уперед Вогнепальна зброя – для всіхНазад Що думають дніпровські фермери стосовно продажу землі? Інші новини Mіські новини Що думають дніпровські фермери стосовно продажу землі? 21.11.2019 19:00 Mіські новини Вогнепальна зброя – для всіх 21.11.2019 18:53 Mіські новини “Ні” цькуванню в навчальних закладах 21.11.2019 18:49 Mіські новини Герої не вмирають. 21.11.2019 18:49 Mіські новини Ведуча 11-го телеканалу вирушає на конкурс Місіс Всесвіт-2019 21.11.2019 18:46 Mіські новини Побиті автівки та величезний затор 20.11.2019 18:28