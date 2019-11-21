Що думають дніпровські фермери стосовно продажу землі?

Земельна реформа – крок перший. До Дніпра приїхав цілий десант високопосадовців. Запевняють, готові до діалогу із фермерами . Законопроект про ринок землі, який Верховна Рада ухвалила тиждень тому, викликав багато суперечок та бурхливих обговорень. Тож посадовці поїхали по областях. Вони проводять зустрічі з аграріями аби почути – що саме слід змінити або додати до законопроекту. Що ж фермери думають про земельну реформу – слухала Юлія Кочет.

У залі засідань – жодного вільного місця. Поставити свої питання зібрались фермери зі всієї області. Думки різняться. Частина з них “за” земельну реформу. Та з обговоренням найсуперечливіших питань. Наприклад, чи залишаться в регіоні податки від орендованих чи куплених гектарів.

Є фермери, які категорично проти. Мовляв, не час розтягувати землю по шматках. Та й не вірять, що їм вдасться викупити свої орендовані ділянки.

Аби вислухати аграріїв та почути їхні зауваження до Дніпра приїхали високопосадовці. Одразу запевняють: орендарі державної чи комунальної землі можуть спати спокійно. Без їхньої згоди ніхто нічого не продаватиме. А ось кількість землі, яку дозволено купувати в одні руки – зараз до 213 тисяч гектарів, буде зменшено.

“В суспільстві позиція у 213 тисяч га в цілому не сприймається. Суспільство закликає до того, щоб переглянути цю позицію. Однозначно можу запевнити. Що вона буде переглядатися в сторону зменшення. Не збільшення.”

Також заспокоюють: для чесних орендарів, які вчасно сплачують податок на землю, в цьому питанні нічого не зміниться. Закон передбачатиме рівні умови для всіх. Та допоможе вивести з тіні несумлінних фермерів, які роками не сплачували ані копійки.

“Має бути запроваджений єдиний підхід по сплаті податків – з кожного гектара, який є в користуванні, податки мають надходити в місцеві бюджети. Ми пропонуємо коридор не менше 8%, тобто законодавчо зафіксувати мінімальний податок з кожного гектара. І ці всі кошти будуть надходити в сільські громади. За нашими підрахунками, ця модель збільшить надходження на 18 млрд гривень до місцевих бюджетів.”

Спростовує радник Президента і міф, що усі українські чорноземи розкуплять іноземці.

“Питання допуску іноземців буде вирішуватись виключно через референдум. Ми вважаємо, що питання референдуму може бути у 2020.До того часу жодних іноземців, пріоритет для громадян України. І тих компаній, де засновниками є українці без подвійного громадянства.”

Посадовці візьмуть до уваги запропоновані доповнення фермерів Дніпропетровщини. Їх обіцяють враховувати під час внесення змін до законів. Пакет правок збираються подати на розгляд Верховної ради не раніше середини грудня.