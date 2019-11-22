Відправили під домашній арешт

22.11.2019 19:11

Суд АНД району визначився із запобіжним заходом нападнику на жінок, який тероризував мешканок Лівого берега. Нагадаємо: за підозрюваним близько десятка епізодів, скоєних в районі вулиці Калинової. Він бив жінок по обличчю та тікав. Свої дії тридцяти дворічний чоловік пояснив нібито агресивними поглядами з боку постраждалих. Нападнику може загрожувати до п’яти років позбавлення волі. Не виключено, що обвинувачений подаватиме апеляцію.

“Слідчий суддя постановив: застосувати стосовного підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 14:00 17 січня 2020 року.”

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