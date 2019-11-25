В Україні стартував проєкт “Стоп фальсифікат”

25.11.2019 18:08

16-го грудня у торговельних мережах та магазинах кількох областей відбудеться контрольна закупка молочних продуктів. Зразки молока, масла, твердого сиру будуть знеособлені, закодовані та відправлені на експертизу. Оприлюднення результатів відбудеться у прямому ефірі одного зі всеукраїнських телеканалів. Фахівці Держпродспоживслужби не виключають: через це виникне шквал судових позовів від виробників. Та переконані — завдяки цьому проєкту вдасться зменшити застосування рослинних жирів при виготовленні молочних продуктів в Україні. Проєкт спрямований на очищення українського ринку від фальсифікованих товарів. На захист прав споживачів від недобросовісних виробників.

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