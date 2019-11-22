За крок до техногенної та екологічної катастрофи

На Павлоградському хімзаводі майже два десятиліття не можуть утилізувати тверде паливо з радянських балістичних ракет. Термін його зберігання давно вичерпаний, тож спеціалісти побоюються детонації. Якщо станеться вибух, токсична хмара може накрити все в радіусі аж ста кілометрів. У тому числі Дніпро та Запоріжжя. Чому паливо ніяк не утилізують – наша Валерія Бовша з’ясовувала.

Ось ці величезні цистерни – насправді перші ступені двигунів міжконтинентальних балістичних ракет.

Тридцять вісім таких контейнерів нині знаходяться на Павлоградському хімзаводі. У кожному п’ятдесят тонн твердого ракетного палива. Зберігати їх необхідно в особливих умовах. Порушення, наприклад, температурного режиму може спровокувати детонацію!

Павлоградський хімзавод – єдине в Україні підприємство, здатне утилізовувати таке паливо. Ступені балістичних ракет сюди привезли на початку двохтисячних. За кілька років розробили програму їхньої утилізації. Компоненти переробленого палива використовують у першу чергу для оборонної галузі, під час створення нових видів зброї української армії.

На повне виконання програми утилізації мало піти не більше п’яти років. Та через недостатнє фінансування, процес розтягнувся на півтора десятиліття. За цей час вдалося утилізувати більшу частину. Та на цей рік з держбюджету виділили 160 мільйонів гривень. Грошей вистачило лише на три контейнери. На наступний 2020-й рік – заклали взагалі вп’ятеро менше!

І це при тому, що зараз паливо нестабільне і небезпечне. Його гарантійний термін вийшов зо два десятки років тому! Спеціалісти побоюються справжньої катастрофи!

На підприємстві кажуть: утилізувати ракетне паливо у повному обсязі готові за два роки. Та на це необхідно один і три мільярди гривень. Тож наразі планують зберігати контейнери за власні кошти – зароблені безпосередньо підприємством. Та сподіваються на перегляд фінансування програми утилізації.