Замість природного осередку – масштабна забудова

У Дніпрі планують прокласти автомагістраль та звести низку багатоповерхівок у балці “Довгій”. Вона розташована поруч із вулицею Виконкомівською. Місцеві б’ють на сполох. Мовляв, до них вже приходили рієлтори із пропозиціями з’їхати з осель. Екологи ж твердять: через забудову балки тамтешні тварини втратять свої домівки, а місто – важливий елемент мікроклімату. Владислав Авдієнко – далі з подробицями.

Балка “Довга”. Вона простягається на сотні метрів паралельно вулиці Виконкомівській. Круті схили, в центрі річка Жабокряч – один з притоків Дніпра. Усе це може незабаром зникнути під тонами бетону, твердять місцеві.

Тетяна – ландшафтний дизайнер. Розповідає, деталі забудови дізналася із сайту міськради. Поруч із балкою мешкає 15 років. Новина, що цей справжній природний осередок зруйнують, дівчину шокувала.

Обурені й місцеві, мовляв, із початком будівництва від їхніх осель може нічого не лишитися. Пані Алла показує свій дім, якому понад 100 років.

Ба більше, твердять, до них вже приходили невідомі та пропонували викупити оселі. Дехто не витримав тиску.

3 місяць тому, кажуть люди, місце активно почали готувати до початку будівельних робіт.

Біологи попереджають: забудовувати балку ні в якому разі не можна. Борис Барановський, співавтор обласної Червоної Книги флори та «Зеленої програми Дніпра» твердить: це зменшить різноманіття рослин й тварин.

Та куди більша загроза – забудова може вплинути на мікроклімат цілого району міста.

Чи оцінювали чиновники екологічні ризики та чи доцільно забудовувати балку – питаємо в головного архітектора міста.

Додає, замість облаштування парку, балку вирішили забудувати, бо так захотів інвестор. А згідно з чинним законодавством, не було необхідності проводити екологічні експертизи. Також, заспокоює, людей без їхньої згоди ніхто не відселятиме. А їхні будинки – врахували у проєкті.