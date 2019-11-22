Льодова арена у дворах

Сьогодні вночі порвало водовід на житломасиві Лівобережний-1. Аварія виявилася досить масштабною. Вода затопила декілька вулиць та подвір’я 131-ої школи. А через мінусову температуру – перетворила їх на ковзанку. Дивіться.

З 10-ї ранку у дворі будинку, де стався прорив, працює аварійна служба. Тоді ж і перекрили воду мешканцям декількох прилеглих вулиць. Люди з самого ранку чекають, коли все полагодять.

Очевидці кажуть – прорив стався посеред ночі:

Затопило не лише провулок Крушельницької, але й частково вулицю Терещенківську та будинки на Донецькому шосе та декілька навчальних закладів.

Від морозу вода подекуди перетворилася на лід. Цьому неабияк радіють діти – адже у дворі школи тепер справжня ковзанка.

Працівники навчального закладу намагалися хоча б якось зупинити потік води до подвір’я, тому поклали мішки з піском біля воріт.

Вже о 3-ій годині дня, працівникам аварійної служби вдалося приборкати комунальне лихо та налагодити роботу водогону.