Життя на пенсії тільки починається

У Дніпрі пройшов фінал творчого конкурсу серед слухачів Університету третього віку. На сцені запалювали два десятки конкурсантів. Танці, пісні, поезія – кожен з учасників намагався вразити суворе журі та глядачів. Що з того вийшло – дивіться.

На сцені – із ліричною піснею 87-річний Володимир Твердохліб. Ще за часів своєї роботи на ПМЗ, чоловік співав у хорі. Потім була тривала перерва. І ось як рік він знов повернувся до улюбленої справи. Зізнається, звик співати виключно під фортепіано. Тож готуватися під мінусовку було незвично. Та він впорався.

А за лаштунками готується запалювати публіку 64-річна пані Олена.

Запальна та весела, на місці пані Олена всидіти не може. Колишня вчителька музики – і на пенсії не стала нудьгувати. Творчі вечори, подорожі – її енергії вистачає на все. До конкурсу підійшла творчо. Талант та натхнення – і костюм для виступу готовий.

Не уявляє, як на пенсії можна нудьгувати – і ще одна учасниця – пані Віра. Себе називає “солодкою жінкою”. Бо працювала кондитером. Цей конкурс для неї не перший. Без творчості свого життя – не уявляє.

У відбіркових турах конкурсу взяли участь більш як сотня учасників – слухачів Університету третього віку. У фінал пройшли 18 найкращих.

Фіналісти змагались у декількох номінаціях – вокал, хореографія, оригінальне мистецтво. Оцінювало їх професійне журі. Вони й обрали переможців, яким вручили дипломи та подарунки.