12 будинків без тепла

На одній з котелень неподалік проспекту Івана Мазепи сталася аварія. Розгерметизувався теплопровідник. Трапилось це ще у суботу, однак ремонтні роботи тривають й досі. А у квартирах людей — холоднеча. Наш Єгор Ромахло спробував дізнатися, коли ж мешканці будинків таки дочекаються теплих батарей.

Аварія сталася ось у цьому будинку. Двері до котельної зачинені. Однак чутно, що всередині працюють комунальники.

Пускати всередину журналістів тепловики відмовляються — як і пояснювати, що саме вийшло з ладу. Прохід до котельні — лише для своїх.

Від цієї котельні тепло отримують цілих дванадцять триповерхових будинків !А це — далеко не одна сотня квартир. Мешканці жаліються, третій день доводиться спати в куртках та шапках.

Усі будинки належать до одного ОСББ. Керівник об’єднання запевняє, до цього таких аварій ніколи не було.Тож сподівається, що комунальники закінчать ремонт із дня на день.

У самому ж Теплоенерго коментувати ситуацію відмовились. Тож які масштаби аварії та чи є наразі якась небезпека для мешканців будинку з розгерметизованою газовою котельнею – невідомо.